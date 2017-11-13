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12:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Школьники из Миасса пережили землетрясение в Коста-Рике

Школьники из Миасса (Челябинская область) пережили землетрясение в Коста-Рике. Оно произошло в финальный день Всемирной олимпиады роботов.

Источник: Uralpress.ru

Южноуральцы в составе сборной России по робототехнике пережили землетрясение, которое произошло в Коста-Рике 12 ноября, сообщает официальный сайт World Robot Olympiad. Челябинскую область на Всемирной робототехнической олимпиаде представляют две команды из Миасса.

«Мы были уже в отеле, когда почувствовали, что здание зашаталось. Пол затрясло так, что сложно было стоять. Так длилось около трёх минут, затем толчки снова повторились. Было очень страшно, хотелось выбежать на улицу и укрыться в безопасном месте», — сообщили участники российской сборной.

«А мы были в Торговом центре в это время. Страшно», — рассказали ребята из другой команды.

В местных новостях передали, что в Коста-Рике землетрясение было 5 и 4 балла.

Подземные толчки зафиксированы в 16 км к юго-западу от кантона Паррита. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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