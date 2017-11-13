Школьники из Миасса пережили землетрясение в Коста-Рике
Школьники из Миасса (Челябинская область) пережили землетрясение в
Школьники из Миасса (Челябинская область) пережили землетрясение в
Южноуральцы в составе сборной России по робототехнике пережили землетрясение, которое произошло в
«Мы были уже в отеле, когда почувствовали, что здание зашаталось. Пол затрясло так, что сложно было стоять. Так длилось около трёх минут, затем толчки снова повторились. Было очень страшно, хотелось выбежать на улицу и укрыться в безопасном месте», — сообщили участники российской сборной.
«А мы были в Торговом центре в это время. Страшно», — рассказали ребята из другой команды.
В местных новостях передали, что в
Подземные толчки зафиксированы в 16 км к