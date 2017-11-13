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16:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы стали чаще болеть сахарным диабетом

Жители Волгоградской области стали чаще заболевать сахарным диабетом, однако, несмотря на это пока что уровень заболеваемости в регионе ниже, чем в среднем по России.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сахарным диабетом в регионе за пять лет увеличился на 8%, инсулинозависимых стало больше на 8,3%.

«В течение последних пяти лет отмечается рост показателя заболеваемости у взрослых на 9,0%. Он составляет 273,4 на 100 000 населения. Это ниже среднероссийского показателя. В динамике за три года, т.е. с 2013 по 2015 год, отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом у подростков, в том числе инсулинозависимым сахарным диабетом на 120%. Показатель заболеваемости сахарным диабетом у подростков в 2015 году составил 29,5 на 100 000 подросткового населения, что выше среднероссийского показателя. Инсулиннезависимый сахарный диабет у подростков не регистрировался», — отметили в ведомстве. Добавим, что показатель заболеваемости сахарным диабетом у детей в возрасте до 14 лет в 2016 году составил 18,9 на 100 000 детского населения.

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