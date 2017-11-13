В Воронеже начальника тюремной медсанчасти заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей

Руководитель медсанчасти воронежского УФСИН попал под следствие, сообщила пресс-служба СК России в понедельник, 13 ноября. По версии силовиков, мужчина требовал у обвиняемого 5 млн рублей за условное наказание и освобождение из-под ареста.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В марте 2017 года обвиняемого в мошенничестве воронежца поместили в следственный изолятор. По версии следователей, начальник филиала медико-санитарной части № 36 ФСИН пообещал обвиняемому, что за деньги добьется для него освобождения из-под стражи и назначения условного наказания. За свои услуги сотрудник ФСИН попросил 5 млн рублей. При этом у мужчины не было возможности повлиять на принимаемые судом решения.

В августе 2017 года руководитель медсанчасти получил от обвиняемого около 1 млн рублей. В ноябре мужчине передали еще 3,8 млн рублей. После этого сотрудника ФСИН задержали с поличным. Дело возбудили по материалам регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Воронежской области.