В Воронеже начальника тюремной медсанчасти заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей
Мужчина вымогал у обвиняемого деньги.
Мужчина вымогал у обвиняемого деньги.
Руководитель медсанчасти воронежского УФСИН попал под следствие, сообщила
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В марте 2017 года обвиняемого в мошенничестве воронежца поместили в следственный изолятор. По версии следователей, начальник филиала
В августе 2017 года руководитель медсанчасти получил от обвиняемого около 1 млн рублей. В ноябре мужчине передали еще 3,8 млн рублей. После этого сотрудника ФСИН задержали с поличным. Дело возбудили по материалам регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Воронежской области.
— Следователи осмотрели место происшествия и изъяли переданные сотруднику ФСИН 3,8 млн рублей. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение, — сообщила