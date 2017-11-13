Красноярцы жалуются на обман со стороны спортивного клуба

Источник: РИА "Новости"

Горожане купили годовые абонементы на посещение клуба «Рэд Красноярье», но он так и не открылся. О многочисленных жалобах рассказали в Роспотребнадзоре.

Красноярцы приобрели абонементы ещё в 2016 году. Спортивный клуб должен был открыться в первом квартале 2017 года в помещенье торгового центра «Красноярье». Однако этого не произошло. Встревоженные покупатели пытаются вернуть уплаченные за абонементы деньги, однако руководство клуба не спешит делать возвраты.