Красноярцы жалуются на обман со стороны спортивного клуба
Несостоявшиеся клиенты приобрели абонементы, но клуб так и не открылся.
Несостоявшиеся клиенты приобрели абонементы, но клуб так и не открылся.
Горожане купили годовые абонементы на посещение клуба «Рэд Красноярье», но он так и не открылся. О многочисленных жалобах рассказали в Роспотребнадзоре.
Красноярцы приобрели абонементы ещё в 2016 году. Спортивный клуб должен был открыться в первом квартале 2017 года в помещенье торгового центра «Красноярье». Однако этого не произошло. Встревоженные покупатели пытаются вернуть уплаченные за абонементы деньги, однако руководство клуба не спешит делать возвраты.
В Роспотребнадзоре объяснили несостоявшимся клиентам, как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги. Сначала необходимо обратиться с письменной претензией к руководителям клуба, если же поступил отказ — обращаться в суд. Требовать можно возврат уплаченных средств, взыскание неустойки и компенсацию морального вреда.