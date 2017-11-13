Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
В Москве простились с Михаилом Задорновым
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
11:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы жалуются на обман со стороны спортивного клуба

Несостоявшиеся клиенты приобрели абонементы, но клуб так и не открылся.

Источник: РИА "Новости"

Горожане купили годовые абонементы на посещение клуба «Рэд Красноярье», но он так и не открылся. О многочисленных жалобах рассказали в Роспотребнадзоре.

Красноярцы приобрели абонементы ещё в 2016 году. Спортивный клуб должен был открыться в первом квартале 2017 года в помещенье торгового центра «Красноярье». Однако этого не произошло. Встревоженные покупатели пытаются вернуть уплаченные за абонементы деньги, однако руководство клуба не спешит делать возвраты.

В Роспотребнадзоре объяснили несостоявшимся клиентам, как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги. Сначала необходимо обратиться с письменной претензией к руководителям клуба, если же поступил отказ — обращаться в суд. Требовать можно возврат уплаченных средств, взыскание неустойки и компенсацию морального вреда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Девочка из «стеклянного шара». Как бабушка вернула жизнь внучке с аутизмом
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Судья: В «Роснефти» отказались взять повестку для Сечина
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь