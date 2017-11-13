На Дону СК назвал причину пожара на хуторе с тремя жертвами

«По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В результате пожара проживавший в домовладении мужчина и две его дочери, 10 и 7 лет, погибли. Остальные члены семьи не пострадали», — сообщает пресс-служба СКР.