На Дону СК назвал причину пожара на хуторе с тремя жертвами
Сотрудники регионального управления Следственного комитета России назвали предварительную причину смертельного пожара на хуторе Северный Ростовской области.
Сотрудники регионального управления Следственного комитета России назвали предварительную причину смертельного пожара на хуторе Северный Ростовской области.
Причиной пожара, унесшего жизни мужчины и двух малолетних девочек, стало короткое замыкание электропроводки.
«По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло
По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.