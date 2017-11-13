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16:50 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону СК назвал причину пожара на хуторе с тремя жертвами

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России назвали предварительную причину смертельного пожара на хуторе Северный Ростовской области.

Причиной пожара, унесшего жизни мужчины и двух малолетних девочек, стало короткое замыкание электропроводки.

«По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В результате пожара проживавший в домовладении мужчина и две его дочери, 10 и 7 лет, погибли. Остальные члены семьи не пострадали», — сообщает пресс-служба СКР.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.

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