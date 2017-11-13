В Воронежской области мужчина после ссоры забил старшего брата до смерти

Источник: Новости Воронежа

Еще 4 ноября в доме на улице Пионерской в Россоши нашли тело 53-летнего мужчины. У него было много травм — эксперт установил, что смерть наступила из-за повреждения шеи.

По факту случившегося возбудили дело за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Полицейские и следователи вышли на след подозреваемого — это оказался 47-летний брат погибшего.

«В отделе полиции он признался, что в ходе ссоры избил старшего брата, нанося удары в шею, голову и туловище, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.