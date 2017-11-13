Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику - СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Около резиденции Путина обрушился склон
Самолет с 132 пассажирами экстренно сел в Казани
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:45 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области мужчина после ссоры забил старшего брата до смерти

После этого подозреваемый уехал на заработки.

Источник: Новости Воронежа

Еще 4 ноября в доме на улице Пионерской в Россоши нашли тело 53-летнего мужчины. У него было много травм — эксперт установил, что смерть наступила из-за повреждения шеи.

По факту случившегося возбудили дело за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Полицейские и следователи вышли на след подозреваемого — это оказался 47-летний брат погибшего.

«В отделе полиции он признался, что в ходе ссоры избил старшего брата, нанося удары в шею, голову и туловище, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

После этого мужчина уехал в Воронеж на заработки. Свои показания подозреваемый подтвердил на месте ЧП. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Начальника тюремной медчасти Воронежа подозревают в мошенничестве на…
В Воронежской области мужчина после ссоры забил старшего брата до смерти
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь