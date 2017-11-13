В Воронежской области мужчина после ссоры забил старшего брата до смерти
После этого подозреваемый уехал на заработки.
После этого подозреваемый уехал на заработки.
Еще 4 ноября в доме на улице Пионерской в Россоши нашли тело 53-летнего мужчины. У него было много травм — эксперт установил, что смерть наступила
По факту случившегося возбудили дело за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Полицейские и следователи вышли на след подозреваемого — это оказался 47-летний брат погибшего.
«В отделе полиции он признался, что в ходе ссоры избил старшего брата, нанося удары в шею, голову и туловище, — рассказали в
После этого мужчина уехал в Воронеж на заработки. Свои показания подозреваемый подтвердил на месте ЧП. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.