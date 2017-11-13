Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек

Ранее государственное телевидение Ирана сообщало о 214 погибших граждан и как минимум 2500 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются, местные чиновники уже выразили опасение, что число погибших возрастет, когда придет информация об удаленных горных деревнях. Поиски затрудняют множественные обвалы породы, случившиеся из-за подземных толчков.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака в ночь на 13 ноября. Эпицентр находился в 31 км от восточного иракского города Халабья. Иракские сейсмологи оценили магнитуду в 6,5, а эпицентр зафиксировали в провинции Сулаймания в Курдистане. В Иране пострадали несколько западных провинций, сильнее всего — провинция Керманшах, где уже объявлен трехдневный траур.