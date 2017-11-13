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12:05 (мск), источник: Ведомости

Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек

Число погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака достигло 328, сообщает Reuters со ссылкой на иранское информагентство ISNA.

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Ранее государственное телевидение Ирана сообщало о 214 погибших граждан и как минимум 2500 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются, местные чиновники уже выразили опасение, что число погибших возрастет, когда придет информация об удаленных горных деревнях. Поиски затрудняют множественные обвалы породы, случившиеся из-за подземных толчков.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака в ночь на 13 ноября. Эпицентр находился в 31 км от восточного иракского города Халабья. Иракские сейсмологи оценили магнитуду в 6,5, а эпицентр зафиксировали в провинции Сулаймания в Курдистане. В Иране пострадали несколько западных провинций, сильнее всего — провинция Керманшах, где уже объявлен трехдневный траур.

Курдские чиновники заявили, что жертвами землетрясения стали как минимум четыре человека и еще полсотни получили травмы.

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Удар стихии: на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
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