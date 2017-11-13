Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику - СМИ
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:20 (мск), источник: РИА Новости

Жительницу Челябинской области, обокравшую ветерана, осудили на 8,5 лет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница Челябинской области, избившая и обокравшая 91-летнюю ветерана Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, приговорена к 8,5 годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Установлено, что 8 мая пьяная осужденная в деревне через незапертую дверь зашла в дом к своей жертве, сбила ее с ног и потребовала отдать деньги и ценности. Она схватила хозяйку дома за волосы, ударила головой об пол, нанесла ей 15 ударов руками и ногами, а также пять раз ударила ее металлическим чайником по голове. В результате, пожилая женщина получила закрытую тупую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, кровоизлияния под мягкую и твердую мозговые оболочки.

Осужденная связала веревкой ноги ветерану ВОВ и украла из дома четыре металлические броши, металлический браслет, металлические часы. В ходе судебного разбирательства женщина частично признала вину, попросила прощения у своей жертвы и вернула украденное.

Ее признали виновной по статье УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

«Суд приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 5 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин отреагировал на смерть сатирика Михаила Задорнова
Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь