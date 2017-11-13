Жительницу Челябинской области, обокравшую ветерана, осудили на 8,5 лет

Установлено, что 8 мая пьяная осужденная в деревне через незапертую дверь зашла в дом к своей жертве, сбила ее с ног и потребовала отдать деньги и ценности. Она схватила хозяйку дома за волосы, ударила головой об пол, нанесла ей 15 ударов руками и ногами, а также пять раз ударила ее металлическим чайником по голове. В результате, пожилая женщина получила закрытую тупую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, кровоизлияния под мягкую и твердую мозговые оболочки.