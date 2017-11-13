Спасатели перестали искать провалившегося под лед рыбака в Чебаркульском районе

7 ноября 27-летний мужчина рыбачил на озере Большой Боляш, а после решил срезать путь домой через озеро, но провалился под лед. Прибыв на место происшествия, сотрудники спасотряда на надувной лодке обследовали не замёрзшую часть акватории. В ходе поисков был найден рюкзак, сапог и куртка пострадавшего.