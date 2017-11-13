Спасатели перестали искать провалившегося под лед рыбака в Чебаркульском районе

7 ноября 27-летний мужчина рыбачил на озере Большой Боляш, а после решил срезать путь домой через озеро, но провалился под лед. Прибыв на место происшествия, сотрудники спасотряда на надувной лодке обследовали не замёрзшую часть акватории. В ходе поисков был найден рюкзак, сапог и куртка пострадавшего.
«На следующий день поиски продолжались. К Миасским спасателям присоединилась водолазная группа Мобильного спасотряда из Челябинска. Водолазами обследовано 240 квадратных метров водной глади, видеоглазом просмотрено 700 квадратных метров. Поиски результата не дали», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службе Челябинской области.
По результатам проведённых работ было принято решение о приостановке поиска до появления более достоверной информации о месте происшествия.