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12:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде при падении в автобусе пострадала пенсионерка

82-летняя женщина упала в автобусе в Кировском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло днем 12 ноября. 41-летний водитель автобуса «Волгобас» ехал по улице Саши Чекалина. Во время начала движения напротив дома № 3 пенсионерка не удержалась на ногах и упала. В результате падения женщина получила ушиб, из-за которого была доставлена в больницу.

Отметим, что, судя по сводкам полиции и рассказам местных жителей, за последние полгода волгоградцы стали все чаще падать в автобусах. Как правило, равновесие теряют пенсионеры. Горожане жалуются, что водители автобусов резко тормозят, из-за чего сложно удержаться на ногах.

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