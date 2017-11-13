В Волгограде при падении в автобусе пострадала пенсионерка

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло днем 12 ноября. 41-летний водитель автобуса «Волгобас» ехал по улице Саши Чекалина. Во время начала движения напротив дома № 3 пенсионерка не удержалась на ногах и упала. В результате падения женщина получила ушиб, из-за которого была доставлена в больницу.