У самарца изъяли 1,2 кг «синтетики»

Было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт синтетического наркотика в особо крупном размере.

Подозреваемый в феврале этого года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является ремонт коммуникационного оборудования.