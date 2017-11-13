У самарца изъяли 1,2 кг «синтетики»
Полицейские при обыске в доме по ул. Солнечной в Самаре у 27-летнего Александра З. изъяли 1,22 кг метилэфедрона.
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Полицейские при обыске в доме по ул. Солнечной в Самаре у 27-летнего Александра З. изъяли 1,22 кг метилэфедрона.
Было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт синтетического наркотика в особо крупном размере.
Подозреваемый в феврале этого года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является ремонт коммуникационного оборудования.
В 2015 г. он уже был осужден Промышленным судом за незаконный оборот психотропных веществ и получил год исправительных работ.