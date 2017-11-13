Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику - СМИ
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:53 (мск), источник: Volga News

У самарца изъяли 1,2 кг «синтетики»

Полицейские при обыске в доме по ул. Солнечной в Самаре у 27-летнего Александра З. изъяли 1,22 кг метилэфедрона.

Было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт синтетического наркотика в особо крупном размере.

Подозреваемый в феврале этого года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является ремонт коммуникационного оборудования.

В 2015 г. он уже был осужден Промышленным судом за незаконный оборот психотропных веществ и получил год исправительных работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Росгвардию в регионе возглавил Александр Эсауленко
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь