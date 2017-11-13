Прыжок с моста: директор рассказал о проблемах автопарка в Гродно

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 13 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Почему водителям городских автобусов в Гродно приходится работать в выходные дни и как пытаются решить проблему хронической переработки, Sputnik рассказали в администрации предприятия. Оказалось, что переработки в гродненском автобусном парке — давняя проблема. Но как ее можно решить, пока не понятно.

Напомним, что о проблемах не предприятии водители городских автобусов из Гродно стали говорить после того, как их коллега 4 ноября прыгнул в Неман с 30-метрового моста в центре города на глазах у пассажиров.

В выходные работают, но добровольно.

«Мы об этой проблеме знаем, не хватает водителей. На сегодняшний день у нас заболело 14 водителей. Мы не можем взять резко 14 водителей. И с улицы не возьмешь людей и не поставишь на машину, их же нужно готовить», — начинает беседу директор ОАО «Автобусный парк г. Гродно» Николай Древило.

Поэтому, по его словам, приходится просить сотрудников выходить на рейсы с выходного дня. Руководитель подчеркивает, что никто никого не заставляет. Начальник колонны просит поработать, если из-за болезни водителей некому выйти на маршрут. Как отмечает директор автопарка, работа в выходной день оплачивается в двойном размере.

«Это тяжелый труд, не сравнить с трудом, который по графику. Ведь водителя контролируем не только мы, но и пассажиры. На остановку он должен приехать +/- две минуты. Конечно, надо поздно ложиться и рано вставать. Но такова судьба и работа водителя автобуса», — говорит Древило.

Он добавляет, что каждый раз, когда не хватает водителей, им приходится выбирать: просить сотрудников поработать в выходные дни или не просить, но тогда часть автобусов не выедет на маршруты. В итоге пострадают пассажиры.

«Это нехорошо, что такая переработка, но мы прикладываем все усилия, чтобы такое не допускать. Но в данной ситуации нужно вместе что-то делать. У нас же есть жители города, которые ждут этого автобуса», — говорит Древило.

Средняя переработка — 39 часов в месяц.

Как отмечает руководитель, в среднем переработка водителей городских автобусов составляет 39 часов в месяц.

«Эти цифры мы отправляли в профсоюз, сообщали, что у нас такая ситуация. Я их не скрываю, потому что эти документы у нас прокуратура возьмет», — отмечает Древило. ОАО «Автобусный парк Гродно».

По его словам, в последние годы многие опытные водители уволились из-за невысокой зарплаты. Многие ушли работать водителями фур, в том числе и за границу. Вопрос о нехватке водителей он неоднократно поднимал на уровне предприятия, профсоюза и города.

«Везде, где можно, дали объявления, что требуются водители. В том числе в газетах, на ТВ, в центре занятости. В военкоматы отправили, чтобы о вакансиях узнала молодежь, которая будет из армии возвращаться. В воинские части раздали. Обучение идет за счет предприятия, холостякам предоставляется общежитие», — поясняет Древило.

Кто следит, высыпаются ли водители?

Тем временем горожане волнуются, не возрастает ли опасность, что во время поездки в общественном транспорте они могут пострадать из-за невыспавшегося водителя.

«Случаем с прыжком водителя с моста занимаются следственные органы. Дай бог, чтобы он выжил, надеюсь, что будет так, он расскажет причину, что побудило его. Если эта причина будет в должностных лицах нашего предприятия, значит, они будут привлечены к уголовной ответственности. Связывать трагедию, которая произошла с этим человеком, с предприятием нельзя, потому что не выяснены обстоятельства происшествия», — отвечает собеседник.

На вопрос о том, следят ли на предприятии за тем, чтобы водители высыпались и соблюдали режим труда и отдыха, собеседник пояснил следующее: «Для этого есть межсменный отдых, есть отдел перевозок, которые отвечают за это. Есть разнарядка, есть начальники колонн, которые должны это контролировать. Сейчас будет проверка прокуратуры, ОБЭП, часть документов взял республиканский комитет профсоюза. Если по результатам выявится, что есть виновные люди, то они будут привлечены к ответственности».

Он уточнил: если водитель отработал, к примеру, 204 или 220 часов вместо положенных 180, это не значит, что он все время провел за рулем автобуса. В это время включается и дежурство в резерве, и подготовка автобуса к маршруту, и время за простой на линии, и другое.

За перерасход вычитают, за экономию дают премию.

Директор пояснил и ситуацию с перерасходом топлива, недовольство которой высказывали сотрудники автопарка Гродно. Оказалось, что в автопарке действительно вычитают деньги за лишние литры. Директор уверен, что недопонимание произошло с водителями, которые устроились на работу недавно.

«Может, они были на предприятиях, где нет жесткого контроля расхода топлива, может, привыкли, что можно топливо налево продавать. У нас же на каждом автобусе в баке стоят датчики уровня расхода топлива. Каждый месяц подводится итог работы по топливу», — отмечает руководитель. Директор ОАО «Автобусный парк Гродно» Николай Древило.

Он показывает два приказа за сентябрь. В одном — список из 46 человек, с которых удержали стоимость перерасходованного топлива. Во втором — список из 131 водителя, которых премировали за экономию топлива.

В первом списке видно, что общее количество пережженного топлива составило 179 литров, сумма — 215 рублей. Кто-то перерасходовал 2,2 литра, кто-то — 0,9 литра или 6,1 литра. Лишь у одного водителя — 15 литров, еще у одного — 30 литров. Экономия топлива составила 1333 литра на сумму 930 рублей, которая выплачена в виде премий.

Директор поясняет, что все зависит от мастерства вождения. Экономит топливо тот, кто работает более профессионально. Линейные нормы топлива установлены специалистами БелНИИТ «Транстехника». Они могут корректироваться в зависимости от погодных условий, также по установленным нормам.

«Если бы линейные нормы были занижены, то не было бы 131 водителя, которые сэкономили топливо. Значит, остальным надо повышать свое мастерство», — уверен Древило.

Он уточнил, что автобусы, которые пережигают топливо, не должны выходить на линии, чтобы потом с водителя не удерживали лишние деньги. Если машина «кушает» больше положенного, водителю нужно написать заявку о том, что двигатель перерасходует топливо. А техническая служба должна отремонтировать машину.

Почему передумали жаловаться?

Руководитель подтверждает, что «разбор полетов» после появления текста жалобы действительно был. Собрание проходило по инициативе администрации, на него пригласили водителей.

«Все вопросы, которые писали активисты, мы начали рассматривать. По переработке, по топливу, по ремонту и другим», — говорит директор.

Он уверяет, что после собрания сотрудники сами передумали отправлять жалобу в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Так как после разъяснений выяснилось, что многие пункты жалобы не соответствуют действительности.

«Единственное, что соответствует, это факт, что есть переработка. Но об этом все знаем, обсуждаем. Это больная тема», — добавляет собеседник.

Руководитель отмечает, что он не станет привлекать к ответственности человека, который не вышел на работу в свой выходной.

«Я могу привлечь к ответственности начальника колонны, если он запланирует водителя, который находится на выходном, а водитель не выйдет на работу, и по этой причине сорвется рейс. Если он не вышел, значит, не захотел. Не водитель будет привлечен к ответственности, а начальник подразделения. Я за то, чтобы графики соблюдались», — резюмировал Древило.

Средняя зарплата поднялась с 1000 до 1200 рублей.

Решением проблемы может стать повышение зарплаты водителей. Директор уверяет, что сделать это сложно.

«Для этого нужно намного поднять доходы, а тарифы на проезд поднимаются небыстро. А плюс соотношение темпа производительности труда и темпа роста зарплат нас сковывает. Об этом я подробно говорил на собрании водителей. Многие поняли, что нам надо работать. Нельзя, чтобы пассажиры передавали талончики друг другу. Мы недополучаем доход», — поясняет собеседник.

На собрании 8 ноября директор заявил коллективу: с октября подняли тарифную ставку первого разряда на 8%. Ко дню автомобилиста дали единовременную премию по 180 рублей каждому водителю. В итоге за октябрь средняя зарплата водителей городских автобусов составила 1200 рублей (без вычета налогов). Для сравнения, в сентябре средняя номинальная зарплата составила 1050 рублей.