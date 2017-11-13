Экс-владелец Черкизона Исмаилов объявлен в международный розыск

Источник: РИА Недвижимость

На прошлой неделе суд заочно выдал санкцию на его арест. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что ее клиент покинул Россию. Защита обжаловала решение суда, апелляцию рассмотрят 15 ноября.

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В 2015 году журнал Forbes оценивал состояние Исмаилова в 600 миллионов долларов. В следующем году к бизнесмену поступили требования от десяти кредиторов. В марте 2017 года Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом и дал старт распродаже его имущества.