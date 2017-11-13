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12:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

На пожаре в Перми мужчина спас жену и троих детей

Сам глава семьи попал в больницу с ожогами.

Рано утром 12 ноября в Перми произошёл пожар.

«В 7 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в садовом кооперативе Орджоникидзевского района Перми. К моменту прибытия к месту вызова первых пожарных подразделений горел садовый дом на площади около 50 кв.м», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В то утро в доме находилась семья из пяти человек: две взрослых и трое детей. Около 7 часов резко погасло электричество. 48-летний хозяин дома открыл двери в тамбур, где располагалась электрическая распределительная коробка. Из электрощитка шёл густой дым.

«В этот момент огонь резко охватил тамбур, мужчина почувствовал тепловой удар — он получил ожог», — сообщают в МЧС.

Мужчина закрыл дверь и кинулся спасать семью. Через окна он помог выбраться 39-летней жене, затем передал ей на руки двухмесячную дочь, двухгодовалого сына и семилетнюю старшую дочь.

Сам глава семейства попал в больницу с ожогом головы, спины и рук на площади тела 12%.

«Тушение осложнялось тем, что ближайший гидрант расположен более чем в километре, а пожарная часть — в 15 км от места вызова. Спустя 50 минут пожар был ликвидирован», — рассказали в министерстве ЧС.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. Проверка по факту пожара продолжается.

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