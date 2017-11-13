Пассажир скончался в самолете Шымкент — Астана
Самолет «Эйр Астаны» рейсом Шымкент — Астана экстренно вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Самолет «Эйр Астаны» рейсом Шымкент — Астана экстренно вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в авиакомпании, одному из пассажиров стало плохо. Мужчина скончался.
«Самолет, выполнявший сегодня рейс КС 352 по маршруту Шымкент — Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи с ухудшением самочувствия пассажира. Сотрудниками авиакомпании были выполнены действия в соответствии с процедурой