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12:36 (мск), источник: Tengrinews

Пассажир скончался в самолете Шымкент — Астана

Самолет «Эйр Астаны» рейсом Шымкент — Астана экстренно вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в авиакомпании, одному из пассажиров стало плохо. Мужчина скончался.

«Самолет, выполнявший сегодня рейс КС 352 по маршруту Шымкент — Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи с ухудшением самочувствия пассажира. Сотрудниками авиакомпании были выполнены действия в соответствии с процедурой сердечно-легочной реанимации на борту. По прилету врачи скорой медицинской помощи осмотрели больного и констатировали его смерть. “Эйр Астана” выражает свои соболезнования родным и близким умершего», — сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций авиакомпании.

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