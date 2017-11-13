Пассажир скончался в самолете Шымкент — Астана

«Самолет, выполнявший сегодня рейс КС 352 по маршруту Шымкент — Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи с ухудшением самочувствия пассажира. Сотрудниками авиакомпании были выполнены действия в соответствии с процедурой сердечно-легочной реанимации на борту. По прилету врачи скорой медицинской помощи осмотрели больного и констатировали его смерть. “Эйр Астана” выражает свои соболезнования родным и близким умершего», — сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций авиакомпании.