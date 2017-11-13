Иркутянин пытался увезти на такси украденный в кафе терминал
В Иркутске полицейские задержали молодого человека, который предпринял попытку похитить терминал оплаты из кафе.
В Иркутске полицейские задержали молодого человека, который предпринял попытку похитить терминал оплаты из кафе.
Как сообщает 13 ноября 2017 года
Для погрузки аппарата злоумышленник за вознаграждение предложил прохожему без определенного места жительства помочь ему. Но уехать с добычей ему не удалось, он был задержан недалеко от здания общепита сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что в терминале находилось более 8 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Граждан,