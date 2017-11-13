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12:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин пытался увезти на такси украденный в кафе терминал

В Иркутске полицейские задержали молодого человека, который предпринял попытку похитить терминал оплаты из кафе.

Как сообщает 13 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 6 часов утра поступило сообщение о краже, совершенной из помещения кафе на улице Челнокова. Предварительно установлено, что 23-летний посетитель заведения вынес терминал на улицу, затем вызвал такси, чтобы увезти похищенное.

Для погрузки аппарата злоумышленник за вознаграждение предложил прохожему без определенного места жительства помочь ему. Но уехать с добычей ему не удалось, он был задержан недалеко от здания общепита сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что в терминале находилось более 8 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности гражданина, полиция просит обращаться по телефонам 8 (3952) 21−3953 или 8 (3952) 21−68−05.

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