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12:42 (мск), источник: БЕЛТА

Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в гродненской многоэтажке

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в многоэтажке в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 16 часов 12 ноября расчеты пожарных направились к дому по просп. Янки Купалы. Горел балкон на четвертом этаже. О пожаре сообщили соседи. В квартире проживает одинокая пенсионерка, она смогла самостоятельно покинуть жилище и не пострадала.

На ликвидацию пожара потребовалось около двадцати минут. Огнем повреждена балконная рама, имущество на балконе, закопчены стены, потолок.

«С высокой степенью вероятности можно предполагать, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Горящие окурки упали на соседские балконы и нанесли ущерб. Правоохранительные органы занимаются установлением виновных лиц, которые пренебрегли мерами безопасности», — отметили в Гродненском областном управлении МЧС.

По аналогичной причине возник пожар и в Островце: он вспыхнул на балконе второго этажа общежития по ул. Восточной и уничтожил сушившуюся одежду.

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