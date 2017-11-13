Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в гродненской многоэтажке

Около 16 часов 12 ноября расчеты пожарных направились к дому по просп. Янки Купалы. Горел балкон на четвертом этаже. О пожаре сообщили соседи. В квартире проживает одинокая пенсионерка, она смогла самостоятельно покинуть жилище и не пострадала.

На ликвидацию пожара потребовалось около двадцати минут. Огнем повреждена балконная рама, имущество на балконе, закопчены стены, потолок.

«С высокой степенью вероятности можно предполагать, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Горящие окурки упали на соседские балконы и нанесли ущерб. Правоохранительные органы занимаются установлением виновных лиц, которые пренебрегли мерами безопасности», — отметили в Гродненском областном управлении МЧС.