Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в гродненской многоэтажке
13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в многоэтажке в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Брошенный из окна окурок стал причиной пожара в многоэтажке в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Около 16 часов 12 ноября расчеты пожарных направились к дому по просп. Янки Купалы. Горел балкон на четвертом этаже. О пожаре сообщили соседи. В квартире проживает одинокая пенсионерка, она смогла самостоятельно покинуть жилище и не пострадала.
На ликвидацию пожара потребовалось около двадцати минут. Огнем повреждена балконная рама, имущество на балконе, закопчены стены, потолок.
«С высокой степенью вероятности можно предполагать, что пожар произошел
По аналогичной причине возник пожар и в Островце: он вспыхнул на балконе второго этажа общежития по ул. Восточной и уничтожил сушившуюся одежду.