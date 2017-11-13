Напавшую на своих детей с ножом женщину поместили в психбольницу

Ужасающее происшествие произошло этим летом на Ботанике. Женщина в возрасте 36-лет нанесла своим детям в возрасте 12 лет и 1 года ранения ножом. Остановила неуравновешенную женщину ее свекровь, которая и вызвала скорую помощь.