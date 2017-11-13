Напавшую на своих детей с ножом женщину поместили в психбольницу
Уголовное дело по случаю нападения женщины на своих детей было передано правосудию.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Уголовное дело по случаю нападения женщины на своих детей было передано правосудию.
Ужасающее происшествие произошло этим летом на Ботанике. Женщина в возрасте 36-лет нанесла своим детям в возрасте 12 лет и 1 года ранения ножом. Остановила неуравновешенную женщину ее свекровь, которая и вызвала скорую помощь.
Во время медицинской экспертизы выяснилось, что женщина страдает шизофренией.
Прокуроры просят учесть психическое состояние женщины во время вынесения приговора.