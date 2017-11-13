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12:40 (мск), источник: Actualitati.md

Напавшую на своих детей с ножом женщину поместили в психбольницу

Уголовное дело по случаю нападения женщины на своих детей было передано правосудию.

Источник: Actualitati.md

Ужасающее происшествие произошло этим летом на Ботанике. Женщина в возрасте 36-лет нанесла своим детям в возрасте 12 лет и 1 года ранения ножом. Остановила неуравновешенную женщину ее свекровь, которая и вызвала скорую помощь.

Во время медицинской экспертизы выяснилось, что женщина страдает шизофренией.

Прокуроры просят учесть психическое состояние женщины во время вынесения приговора.

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