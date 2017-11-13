В Молдове водитель сбил ребенка и скрылся
Водитель в городе Комрат шестилетнего ребенка, в тот момент как несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу.
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Водитель в городе Комрат шестилетнего ребенка, в тот момент как несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу.
Инцидент произошел в минувшие выходные, неподалеку от местного стадиона. Ребенок был доставлен в больницу с
Идентифицировать водителя пока не удалось. Ребенок не смог описать автомобиль.