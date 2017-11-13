СК начал проверку после ДТП с участием судьи в Ростовской области

Источник: РИА Новости

По предварительным данным следствия, BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись накануне в 6.30 мск.

«В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении. По данному факту следователи начали процессуальную проверку.

Ранее в соцсетях появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими. Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. По данным местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.