Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:46 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с участием судьи в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием судьи Азовского городского суда в Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным следствия, BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись накануне в 6.30 мск.

«В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении. По данному факту следователи начали процессуальную проверку.

Ранее в соцсетях появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими. Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. По данным местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

После аварии представитель суда подтвердил информацию об участии судьи в ДТП и сообщил, что Гудкин с 30 октября по 30 ноября находится в отпуске. Региональное управление ГИБДД организовало проверку по факту аварии. По их данным, водитель 1958 года рождения на автомобиле BMW Х3 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с Kia Sportage под управлением женщины 1993 года рождения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СК начал проверку после ДТП с участием судьи в Ростовской области
В Ростовской области подтвердили информацию об участии судьи в ДТП в Азове
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили отказаться от бытового газа в новостройках
На видимой стороне Солнца исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь