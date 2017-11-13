В Купчино ограбили китайского туриста

Ночью 12 ноября во Фрунзенском районе Петербурга был ограблен иностранный турист. Злоумышленники обобрали китайского гражданина до нитки. Об этом сообщает «Фонтанка. Ру».

В отделение полиции обратился 23-летний гражданин Китая. Он заявил, что у дома № 2 по улице Ярослава Гашека на него напали трое неизвестных. С помощью угроз и физической силы грабители отобрали у туриста 100 тысяч рублей наличными и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 150 тысяч.