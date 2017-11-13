Полиция Калининграда разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве
Калининградская полиция разыскивает 42-летнюю местную жительницу по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Калининградская полиция разыскивает 42-летнюю местную жительницу по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Женщина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Женщина скрывается от следствия, она объявлена в федеральный розыск.
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