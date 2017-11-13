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16:25 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция Калининграда разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве

Калининградская полиция разыскивает 42-летнюю местную жительницу по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

Женщина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Женщина скрывается от следствия, она объявлена в федеральный розыск.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−098, 89118586025.

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