В Воронежской области парень ради попадания в тюрьму пригрозил взорвать магазин

Житель села Курбатово Нижнедевицкого района позвонил в «систему-112» с угрозой взорвать магазин, а затем перезвонил и признался, что не собирается устраивать взрыв и «просто хочет сесть в тюрьму». Об инциденте, произошедшем около 18:30 воскресенья, 12 ноября, сообщили диспетчеры 112. Звонившего задержали — им оказался 27-летний парень, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» дежурные ГУ МВД по региону.