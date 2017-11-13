В Воронежской области парень ради попадания в тюрьму пригрозил взорвать магазин
Полиция возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о терроризме.
Полиция возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о терроризме.
Житель села Курбатово Нижнедевицкого района позвонил в «систему-112» с угрозой взорвать магазин, а затем перезвонил и признался, что не собирается устраивать взрыв и «просто хочет сесть в тюрьму». Об инциденте, произошедшем около 18:30 воскресенья, 12 ноября, сообщили диспетчеры 112. Звонившего задержали — им оказался 27-летний парень, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» дежурные ГУ МВД по региону.
Молодой человек оказался условно осужденным. Его доставили в районный отдел МВД. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 3 года.