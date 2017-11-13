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13:33 (мск), источник: АиФ Омск

У омского коллекционера на рынке украли 5 рублей Царской России

Пропавшая монета 1898 года стоит 14 тысяч рублей.

Полицейские ищут молодого человека, похитившего монету достоинством 5 рублей у омского коллекционера, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Монета 1898 года принадлежит 50-летнему омичу, который обратился в полицию с заявлением о краже. Сумму ущерба он оценил в 14 тыс. рублей.

Вещи мужчина продаёт на рынке на ул. Ипподромная, где к нему подошёл молодой человек, попросил показать монету и, взяв её в руки, убежал из павильона.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Похитителю монеты грозит срок до пять лет лишения свободы.

Приметы подозреваемого: на вид 22−25 лет, рост 175−182 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную вязаную шапку, куртку, тёмно-синие джинсы, тёмную обувь.

Если вы узнали мужчину на фотографии, располагаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 36−04−04, 79−22−00.

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