У омского коллекционера на рынке украли 5 рублей Царской России
Пропавшая монета 1898 года стоит 14 тысяч рублей.
Пропавшая монета 1898 года стоит 14 тысяч рублей.
Полицейские ищут молодого человека, похитившего монету достоинством 5 рублей у омского коллекционера, сообщает
Монета 1898 года принадлежит 50-летнему омичу, который обратился в полицию с заявлением о краже. Сумму ущерба он оценил в 14 тыс. рублей.
Вещи мужчина продаёт на рынке на ул. Ипподромная, где к нему подошёл молодой человек, попросил показать монету и, взяв её в руки, убежал из павильона.
Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Похитителю монеты грозит срок до пять лет лишения свободы.
Приметы подозреваемого: на вид 22−25 лет, рост 175−182 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную вязаную шапку, куртку,
Если вы узнали мужчину на фотографии, располагаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 36−04−04, 79−22−00.