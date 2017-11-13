В Златоусте маршрутное такси попало в аварию

Источник: Uralpress.ru

Авария произошла сегодня, 13 ноября на улице Таганайская у дома № 8.

Как сообщает ГИБДД Златоуста, 20-летний водитель, управляя автомобилем Тойота «Раум», при повороте налево не уступил дорогу маршрутному такси, которое двигалось во встречном направлении прямо.