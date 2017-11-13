В Златоусте маршрутное такси попало в аварию
В Златоусте (Челябинская область) маршрутное такси попало в аварию. Пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
В Златоусте (Челябинская область) маршрутное такси попало в аварию. Пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Авария произошла сегодня, 13 ноября на улице Таганайская у дома № 8.
Как сообщает ГИБДД Златоуста, 20-летний водитель, управляя автомобилем Тойота «Раум», при повороте налево не уступил дорогу маршрутному такси, которое двигалось во встречном направлении прямо.
В результате ДТП пассажиры маршрутного такси получили различные телесные повреждения и были госпитализированы. Количество пострадавших уточняется.