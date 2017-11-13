В Кишиневе водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в дерево
Минувшей ночью в столичном секторе Рышкановка водитель двигался по улице Подгоренилор и в
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Минувшей ночью в столичном секторе Рышкановка водитель двигался по улице Подгоренилор и в
В момент ДТП пассажиров в маршрутке не было, а мужчина серьезно не пострадал.
По сообщениям полиции, мужчине грозит штраф в размере 1500 леев.
Схожий случай произошел в селе Михайлены Ной Рышканского района. Однако там, к сожалению, уснувший водитель после столкновения с деревом не выжил.