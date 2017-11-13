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13:43 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в дерево

Минувшей ночью в столичном секторе Рышкановка водитель двигался по улице Подгоренилор и в какой-то момент усталость взяла верх. Мужчина в возрасте 66 лет врезался прямиком в дерево.

Источник: Actualitati.md

В момент ДТП пассажиров в маршрутке не было, а мужчина серьезно не пострадал.

По сообщениям полиции, мужчине грозит штраф в размере 1500 леев.

Схожий случай произошел в селе Михайлены Ной Рышканского района. Однако там, к сожалению, уснувший водитель после столкновения с деревом не выжил.

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