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14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Правоохранители изъяли 2038 литров готовой продукции на 819 276 рублей.

В Крыму правоохранители пресекли работу подпольного цеха, в котором крупными партиями разливали и расфасовывали нелегальный алкоголь.

Как выяснили полицейские, несколько человек в частном доме в Симферополе расфасовывали спиртосодержащую жидкость в стеклянные бутылки и металлические банки с разными наименованиями водки.

— Емкости оклеивались заведомо поддельными федеральными акцизными марками. Во время обыска было изъято 1640 стеклянных бутылок объемом по 0,5 л. и 1740 металлических банок объемом по 0,7 л. готовой продукции. Всего из незаконного оборота изъято 2038 литров готовой продукции на общую сумму 819 276 рублей, — сообщает пресс-служба МВД в Крыму.

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по пункту «а» ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Нарушителям закона грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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