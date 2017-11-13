Под Петербургом двое мужчин похитили студентку
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Двое мужчин похитили студентку из аудитории
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Двое мужчин похитили студентку из аудитории
«Подозреваемые, находясь в одной из аудиторий ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский аграрный университет”, который расположен в Пушкинском районе города, похитили 22-летнюю девушку. Затем, угрожая неустановленным следствием пистолетом и применяя физическую силу, поместили последнюю в автомобиль марки “Тойота Камри” и удерживали в данном автомобиле, заблокировав двери», — говорится в сообщении.
Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), максимальная санкция — 12 лет лишения свободы.
По данным СМИ, подозреваемые являются выходцами из Чечни.