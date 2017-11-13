Под Петербургом двое мужчин похитили студентку

«Подозреваемые, находясь в одной из аудиторий ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский аграрный университет”, который расположен в Пушкинском районе города, похитили 22-летнюю девушку. Затем, угрожая неустановленным следствием пистолетом и применяя физическую силу, поместили последнюю в автомобиль марки “Тойота Камри” и удерживали в данном автомобиле, заблокировав двери», — говорится в сообщении.