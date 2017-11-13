Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жванецкий сделал трогательное прощальное заявление с Задорновым
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В Москве мужчина открыл стрельбу из-за угроз опоздавшего таксиста
Что друзья и коллеги говорят о смерти Задорнова
За ненависть к украинцам мужчину отправили в тюрьму в России
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Скончался Михаил Задорнов
13:57 (мск), источник: РИА Новости

Под Петербургом двое мужчин похитили студентку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Двое мужчин похитили студентку из аудитории Санкт-Петербургского аграрного университета, подозреваемые задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Источник: РИА Новости

«Подозреваемые, находясь в одной из аудиторий ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский аграрный университет”, который расположен в Пушкинском районе города, похитили 22-летнюю девушку. Затем, угрожая неустановленным следствием пистолетом и применяя физическую силу, поместили последнюю в автомобиль марки “Тойота Камри” и удерживали в данном автомобиле, заблокировав двери», — говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), максимальная санкция — 12 лет лишения свободы.

По данным СМИ, подозреваемые являются выходцами из Чечни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Петербургом двое мужчин похитили студентку
Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Дума готовится принять закон о СМИ-«иноагентах» на этой неделе
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь