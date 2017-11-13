Под Краснодаром в ДТП погибли двое мотоциклистов

По предварительным данным, 41-летний житель Краснодарского края, управляя мотоциклом БМВ, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем DAF.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 37-летняя жительница Краснодара, была госпитализирована и от полученных травм скончалась в лечебном учреждении.