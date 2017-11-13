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16:04 (мск), источник: Югополис

Под Краснодаром в ДТП погибли двое мотоциклистов

Водитель мотоцикла умер на месте происшествия, его пассажирка скончалась в больнице.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 12 ноября на автодороге М-4 Дон, возле города Адыгейска.

По предварительным данным, 41-летний житель Краснодарского края, управляя мотоциклом БМВ, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем DAF.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 37-летняя жительница Краснодара, была госпитализирована и от полученных травм скончалась в лечебном учреждении.

Сотрудниками следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» проводится проверка, сообщает «Югополису» пресс-служба республиканского главка полиции.

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