Бывший замначальника екатеринбургской ИК-2 сел на 6 лет за пытки
За ним отправились пятеро зэков.
За ним отправились пятеро зэков.
Другие пятеро подсудимых (бывшие зэки) получили от 4 лет до 5 лет 3 месяцев колонии.
Установлено, что в 2012—2013 годах Белоусов создал иерархию среди осужденных. Ему подчинялись дневальные отрядов, которые следили за порядком. Взамен им позволяли нарушать внутренний распорядок.
По данным следствия, Белоусов приказывал «подчиненным» издеваться над другими заключенными. Происходящее записывалось на видео.
В частности, в ноябре 2012 года «активисты» потребовали, чтобы один из осужденных надел на руку красную повязку и произнес заготовленную фразу. Мужчина отказался, и его избили дубинкой и запинали. На следующий день его раздели догола и вновь из били. Один из истязателей помочился на заключенного. Затем потерпевшего на 10 дней пристегнули наручниками к кровати.