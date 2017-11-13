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16:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону выявили три случая бешенства у животных

На Дону ветеринарные врачи выявили три случая бешенства у животных.

Один был зарегистрирован у дворовой кошки в селе Марфинка Матвеево-Курганского района. Еще два случая бешенства у лис выявили в Родионово-Несветайском и Зерноградском районах на территориях охотничьих угодий РГО ООиР «Тузловское» и Россошинского охотхозяйства. Сейчас там проводят ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции, рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом.

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