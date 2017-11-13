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15:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Недобросовестный застройщик в Павлове Нижегородской области приговорен к шести годам

Недобросовестный застройщик в Павлове Нижегородской области осужден на шесть лет за мошенничество на 15,32 млн рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области сообщила 13 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, житель г. Павлово в 2013—2014 годах создал фиктивное производство многослойного комбинированного утепленного бруса. Для этого он арендовал цех на заброшенном предприятии, нанял персонал, закупил дешевую древесину и даже выпустил ничтожное количество бруса.

Информацию о своем «предприятии» осужденных размещал в сети. Он предлагал заключить договор на строительство домов из этого бруса. Таким образом, он похитил деньги у 43 граждан.

Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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