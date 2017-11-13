Недобросовестный застройщик в Павлове Нижегородской области приговорен к шести годам

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, житель г. Павлово в 2013—2014 годах создал фиктивное производство многослойного комбинированного утепленного бруса. Для этого он арендовал цех на заброшенном предприятии, нанял персонал, закупил дешевую древесину и даже выпустил ничтожное количество бруса.

Информацию о своем «предприятии» осужденных размещал в сети. Он предлагал заключить договор на строительство домов из этого бруса. Таким образом, он похитил деньги у 43 граждан.