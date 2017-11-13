В Краснодаре по факту смертельного ДТП с пьяным водителем возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщал «Югополис», ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель внедорожника на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был доставлен в отдел полиции. Установлено, что 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин ДТП, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.