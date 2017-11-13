В Воронеже задержали преступников после смены «счастливой» машины

Источник: РИА Новости

По данным надзорного ведомства, четверо безработных в возрасте от 30 до 35 лет специализировались на кражах денег из магазинов Воронежа.

«Обвиняемые на протяжении прошедшей зимы, передвигаясь на автомобиле Daewoo Matiz, приезжали в ночное время к местам совершения преступлений, проникали в магазины, расположенные в разных районах города, и похищали каждый раз немалые суммы денег», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей. Как отмечает прокуратура, из своих 12 краж 11 участники группы совершили на Daewoo Matiz и каждый раз оставались незамеченными.

«В ходе следствия обвиняемые утверждали, что именно указанный автомобиль приносил им “удачу”… В феврале текущего года к месту очередной кражи злоумышленники впервые приехали на другом автомобиле. В этот раз их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает прокуратура.