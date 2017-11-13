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16:06 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Женщина погибла под поездом в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла сегодня в Нижнем Новгороде. Под колесами поезда погибла женщина.

Источник: Reuters

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте, погибшая пыталась пролезть под поездом во время его стоянки, но не успела — электричка начала движения, и женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Еще два человека погибли на дорогах Нижегородской области в эти выходные. Так, в воскресенье в Сеченове «ГАЗель» под управлением нетрезвого водителя «врезалась» в стоящую на дороге легковушку. Последняя, в свою очередь, сбила молодую девушку. От полученных травм она скончалась в больнице.

Еще одно трагическое ДТП случилось тоже в воскресенье в Балахнинском районе. Пешехода на проезжей части сбили сразу два автомобиля — сначала «ГАЗель», а затем легковая машина. Пенсионерка погибла на месте.

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