В Екатеринбурге осудили узбекистанца, убившего пассажира отверткой

Подсудимым оказался гражданин Республики Узбекистан Ойбек Носиров 1979 года рождения. Следствие установило, что вечером 1 мая 2017 года водитель такси «Везет» Носиров, который не был официально трудоустроен, притормозил у остановки «Павла Шаманова». Между водителем и пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизской республики, произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд. Когда пассажир вышел из такси, водитель выбежал вслед за ним и ударил оппонента отверткой сначала в грудь, а затем в голову. От полученных травм пассажир такси скончался на месте.