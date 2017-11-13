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15:31 (мск), источник: Podrobno.uz

В Екатеринбурге осудили узбекистанца, убившего пассажира отверткой

В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира из-за отказа последнего оплатить проезд.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира из-за отказа последнего оплатить проезд. Суд вынес ему приговор с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает ura.news.

Подсудимым оказался гражданин Республики Узбекистан Ойбек Носиров 1979 года рождения. Следствие установило, что вечером 1 мая 2017 года водитель такси «Везет» Носиров, который не был официально трудоустроен, притормозил у остановки «Павла Шаманова». Между водителем и пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизской республики, произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд. Когда пассажир вышел из такси, водитель выбежал вслед за ним и ударил оппонента отверткой сначала в грудь, а затем в голову. От полученных травм пассажир такси скончался на месте.

На основании доказательств, представленных стороной обвинения, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Носирова виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Пассажиров было несколько, и они постоянно изменяли конечную точку маршрута, отчего возник спор по стоимости проезда.

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