В Екатеринбурге осудили узбекистанца, убившего пассажира отверткой
В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира
В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Екатеринбурге вынесен приговор таксисту, который убил отверткой своего пассажира
Подсудимым оказался гражданин Республики Узбекистан Ойбек Носиров 1979 года рождения. Следствие установило, что вечером 1 мая 2017 года водитель такси «Везет» Носиров, который не был официально трудоустроен, притормозил у остановки «Павла Шаманова». Между водителем и пьяным пассажиром, 29-летним уроженцем Киргизской республики, произошел конфликт
На основании доказательств, представленных стороной обвинения, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Носирова виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает
Пассажиров было несколько, и они постоянно изменяли конечную точку маршрута, отчего возник спор по стоимости проезда.