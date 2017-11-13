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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли при обрушении лестницы на стройке в Саранске

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Обрушение лестничного марша на стройке в Саранске унесло жизни двух человек, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Двое рабочих извлечены из-под завала без признаков жизни», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что еще один рабочий, извлеченный из-под завала, госпитализирован в тяжелом состоянии, продолжаются поиски, по разным данным, от одного до двух человек.

«По предварительным данным, погибли два человека. Еще один находится под завалами», — также сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что при обрушении лестничного марша в строящемся здании в Саранске (Мордовия) в понедельник днем пострадали пять человек.

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