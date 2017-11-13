Два человека погибли при обрушении лестницы на стройке в Саранске
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Обрушение лестничного марша на стройке в Саранске унесло жизни двух человек, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Обрушение лестничного марша на стройке в Саранске унесло жизни двух человек, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Двое рабочих извлечены
Он сообщил, что еще один рабочий, извлеченный
«По предварительным данным, погибли два человека. Еще один находится под завалами», — также сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что при обрушении лестничного марша в строящемся здании в Саранске (Мордовия) в понедельник днем пострадали пять человек.