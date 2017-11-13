Новосибирские приставы арестовали 30 млн рублей у экс-чиновника
Все средства пойдут на погашение материального ущерба.
Все средства пойдут на погашение материального ущерба.
В Новосибирске судебные приставы арестовали порядка 30 млн рублей у бывшего чиновника, попавшегося в особо крупной растрате вверенного ему имущества, сообщает 13 ноября
По данным ведомства, бывший директор
Так, в 2011 году чиновник заключил договор с подрядчиком на выполнение лесоустроительных работ, подписывая недостоверные акты
ФГУП «Рослесинфорг» чуть более 161 000 000 рублей", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что арестовали банковские счета должника на сумму более 30 млн рублей, а также автомобиль Mercedes. Все средства пойдут на погашение материального ущерба.
Кроме того, приставы уже взыскали штраф с осужденного в размере 800 тыс. рублей.