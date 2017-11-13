В Казани осудят директора дизайнерской фирмы
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному.
(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). 33-летняя
По версии следствия, что с декабря 2016 года по май 2017 года женщина, используя служебное положение, путем заключения фиктивных договоров, совершила хищение вверенного ей имущества: компьютеров, мониторов и комплектующих к ним,
Кроме того, в феврале — марте 2017 года обвиняемая заключила новые договоры на оказание услуг с ООО «ДИЕЗ», одним из учредителей которой является супруг обвиняемой. В результате ООО «АРДИ» лишилось основных контрагентов, что парализовало дальнейшую деятельность предприятия.
Свою вину женщина не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие наложило арест на принадлежащие обвиняемой