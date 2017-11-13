В Казани осудят директора дизайнерской фирмы

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). 33-летняя экс-директор ООО «Альтернативное решение дизайна интерьера» (ООО «АРДИ») обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации» и статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, что с декабря 2016 года по май 2017 года женщина, используя служебное положение, путем заключения фиктивных договоров, совершила хищение вверенного ей имущества: компьютеров, мониторов и комплектующих к ним, товарно-материальных ценностей, а также денежных средств- всего на общую сумму более 540 тыс. рублей.

Кроме того, в феврале — марте 2017 года обвиняемая заключила новые договоры на оказание услуг с ООО «ДИЕЗ», одним из учредителей которой является супруг обвиняемой. В результате ООО «АРДИ» лишилось основных контрагентов, что парализовало дальнейшую деятельность предприятия.