В Петербурге обезврежен мужчина, взявший в заложники пятерых детей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям «Незаконное лишение свободы» и «Разбой».

Вторая статья в деле появилась потому что мужчина отобрал у одного из заложников мобильный телефон.

По предварительным данным мужчина, будучи сильно пьян, завел к себе квартиру на Загребском бульваре пятерых 14-ти и 15-летних мальчиков. Угрожая травматическим пистолетом, он удерживал заложников более восьми часов.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но о захвате заложников узнали полицейские, при вмешательстве которых мужчина отпустил мальчиков.