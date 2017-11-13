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15:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге обезврежен мужчина, взявший в заложники пятерых детей

В Петербурге сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, который похитил пятерых школьников и несколько часов удерживал их в своей квартире. В руках у мужчины был травматический пистолет.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям «Незаконное лишение свободы» и «Разбой».

Вторая статья в деле появилась потому что мужчина отобрал у одного из заложников мобильный телефон.

По предварительным данным мужчина, будучи сильно пьян, завел к себе квартиру на Загребском бульваре пятерых 14-ти и 15-летних мальчиков. Угрожая травматическим пистолетом, он удерживал заложников более восьми часов.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но о захвате заложников узнали полицейские, при вмешательстве которых мужчина отпустил мальчиков.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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