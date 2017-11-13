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15:50 (мск), источник: Фонтанка

Дело Оганесяна передано в центральный аппарат Следственного комитета

Дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна передано из Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета. Доказывать взятки и хищения на стадионе Крестовского острова будет старший следователь при Александре Бастрыкине.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 ноября при рассмотрении ходатайства о продлении ареста Оганесяну следователь Фатиев заявил Санкт-Петербургскому городскому суду, что уголовное дело по стадиону изъято из городского следственного управления и принято центральным аппаратом СКР, а именно старшим следователем по особо важным делам при председателе комитета Александром Халаповым. Постановления об изъятии и принятии к производству приобщены к материалам.

Повышенный статус уголовного дела может быть связан с медлительностью расследования на уровне Петербурга. Оганесяна задержали в ноябре прошлого года. За это время ему смогли предъявить обвинение лишь по эпизоду с хищением 50 млн рублей при поставке видеотабло, да и то — бывший вице-губернатор сам признался в мошенничестве и заключил со следствием сделку. Судьба другого эпизода, по взятке 20 млн, по-прежнему туманна. Дело возбуждено в мае 2017-го, но Оганесяну до сих пор не предъявлено обвинение.

По данным «Фонтанки», сделка по мошенничеству могла быть часть соглашения Оганесяна с петербургским следствием — в обмен на признание он мог рассчитывать на лояльность по эпизоду со взяткой. Передача дела в СКР рушит все договоренности, если они имелись. Оганесян может отказаться от признательных показаний.

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