Дело Оганесяна передано в центральный аппарат Следственного комитета
Дело бывшего
Дело бывшего
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 ноября при рассмотрении ходатайства о продлении ареста Оганесяну следователь Фатиев заявил
Повышенный статус уголовного дела может быть связан с медлительностью расследования на уровне Петербурга. Оганесяна задержали в ноябре прошлого года. За это время ему смогли предъявить обвинение лишь по эпизоду с хищением 50 млн рублей при поставке видеотабло, да и то — бывший
По данным «Фонтанки», сделка по мошенничеству могла быть часть соглашения Оганесяна с петербургским следствием — в обмен на признание он мог рассчитывать на лояльность по эпизоду со взяткой. Передача дела в СКР рушит все договоренности, если они имелись. Оганесян может отказаться от признательных показаний.