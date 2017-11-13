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15:40 (мск), источник: Actualitati.md

Неумелые воры попались во время ограбления банка

Минувшей ночью двое грабителей попытались ограбить банк в селе Баурчи, Гагаузия, однако их незаконную попытку разбогатеть пресекли сотрудники охранного агентства.

Источник: Actualitati.md

В помещение банка воры проникли в 3 часа ночи, предварительно выведя из строя камеры наблюдения. Попав внутрь грабители начали вскрывать металлический сейф, но последний никак не поддавался.

Прибывшие на место преступления сотрудники охранного агентства поймали воров. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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