Неумелые воры попались во время ограбления банка
Минувшей ночью двое грабителей попытались ограбить банк в селе Баурчи, Гагаузия, однако их незаконную попытку разбогатеть пресекли сотрудники охранного агентства.
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Минувшей ночью двое грабителей попытались ограбить банк в селе Баурчи, Гагаузия, однако их незаконную попытку разбогатеть пресекли сотрудники охранного агентства.
В помещение банка воры проникли в 3 часа ночи, предварительно выведя из строя камеры наблюдения. Попав внутрь грабители начали вскрывать металлический сейф, но последний никак не поддавался.
Прибывшие на место преступления сотрудники охранного агентства поймали воров. В их отношении возбуждено уголовное дело.