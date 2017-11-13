Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Собчак считает, что Москва должна подчиняться Вашингтону
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
СКР начал проверку ДТП с судьей на BMW и женщины с ребенком
Около резиденции Путина обрушился склон
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15:49 (мск), источник: РИА Новости

В Перми проверяют информацию о гибели собаки, выброшенной из окна

УФА, 13 ноя — РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку по сообщению о гибели собаки, которую выкинули из окна многоэтажки, заявил РИА Новости представитель пресс-службы краевого МВД.

Источник: РИА Новости

«В полицию анонимно обратился житель Перми с сообщением, что стал свидетелем, как из окна жилого дома неизвестный выкинул собаку, и животное впоследствии скончалось. По данному сообщению полиция проводит проверку», — сказал агентству представитель пресс-службы ведомства.

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина сначала задушил таксу, после чего выкинул ее в окно. Свидетель жестокого обращения с животным распространил эту информацию в социальных сетях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин сделал предупреждение компаниям из США
Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
При обрушении на стройке в Саранске погибли два человека
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь