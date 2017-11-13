В Перми проверяют информацию о гибели собаки, выброшенной из окна

«В полицию анонимно обратился житель Перми с сообщением, что стал свидетелем, как из окна жилого дома неизвестный выкинул собаку, и животное впоследствии скончалось. По данному сообщению полиция проводит проверку», — сказал агентству представитель пресс-службы ведомства.

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина сначала задушил таксу, после чего выкинул ее в окно. Свидетель жестокого обращения с животным распространил эту информацию в социальных сетях.