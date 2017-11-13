Двое брестчан устроили поножовщину из-за Wi-Fi-трафика

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Житель Бреста был заключен под стражу из-за драки с использованием ножа после спора об использовании точки доступа Wi-Fi, сообщило издание «Виртуальный Брест».

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В связи с инцидентом между мужчинами, по информации Брестского межрайонного отдела Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство, совершенное с применением оружия, или других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений).

По информации издания, нетрезвый 26-летний брестчанин в общежитии на улице Кирова выбил дверь в соседней комнате, а затем ударил ножом 37-летнего мужчину.

Ранее, по данным следствия, между гражданами уже был спор об использовании потерпевшим интернет-трафика с точки Wi-Fi, принадлежащей подозреваемому.