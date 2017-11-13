Двое брестчан устроили поножовщину из-за Wi-Fi-трафика
В настоящее время по факту проводится предварительное расследование, нападавший заключен под стражу.
В настоящее время по факту проводится предварительное расследование, нападавший заключен под стражу.
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Житель Бреста был заключен под стражу
В связи с инцидентом между мужчинами, по информации Брестского межрайонного отдела Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство, совершенное с применением оружия, или других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений).
По информации издания, нетрезвый 26-летний брестчанин в общежитии на улице Кирова выбил дверь в соседней комнате, а затем ударил ножом 37-летнего мужчину.
Ранее, по данным следствия, между гражданами уже был спор об использовании потерпевшим
В настоящее время по факту проводится предварительное расследование, нападавший заключен под стражу.