В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии коллеги, пострадавшей от тигра

«Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке. Последующая реабилитация займёт около двух месяцев. Сама пациентка в бодром настроении, аппетит хороший, читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута вашими пожеланиями и добрыми словами. Говорит, не ожидала такой реакции, думала, все ополчатся против неё. В общем, всё идёт хорошо. Живём дальше», — отметили в пресс-службе зоопарка.