Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Собчак считает, что Москва должна подчиняться Вашингтону
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
СК России предложил WADA сотрудничать по делу Родченкова
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:41 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии коллеги, пострадавшей от тигра

44-летняя сотрудница Калининградского зоопарка, на которую 5 ноября в вольере напал амурский тигр находится в «бодром настроении». Об этом сообщается на официальной странице зоопарка на сайте «ВКонтакте».

Источник: Вести - Калининград

В результате нападения женщина получила многочисленные травмы туловища, конечностей и грудной клетки. Спустя неделю зоотехник по-прежнему находится под наблюдением врачей в Областной клинической больнице.

«Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке. Последующая реабилитация займёт около двух месяцев. Сама пациентка в бодром настроении, аппетит хороший, читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута вашими пожеланиями и добрыми словами. Говорит, не ожидала такой реакции, думала, все ополчатся против неё. В общем, всё идёт хорошо. Живём дальше», — отметили в пресс-службе зоопарка.

После ЧП администрация зоосада провела внутренне расследование и пришла к выводу, что была грубо нарушена техника безопасности. Причиной выхода тигра в уличный вольер в тот момент, когда там проводилась уборка, стал незакрытый зоотехником шибер (бесконтактная заслонка), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили отказаться от бытового газа в новостройках
На видимой стороне Солнца исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь