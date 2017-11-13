В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии коллеги, пострадавшей от тигра

В результате нападения женщина получила многочисленные травмы туловища, конечностей и грудной клетки. Спустя неделю зоотехник по-прежнему находится под наблюдением врачей в Областной клинической больнице.
«Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке. Последующая реабилитация займёт около двух месяцев. Сама пациентка в бодром настроении, аппетит хороший, читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута вашими пожеланиями и добрыми словами. Говорит, не ожидала такой реакции, думала, все ополчатся против неё. В общем, всё идёт хорошо. Живём дальше», — отметили в пресс-службе зоопарка.
После ЧП администрация зоосада провела внутренне расследование и пришла к выводу, что была грубо нарушена техника безопасности. Причиной выхода тигра в уличный вольер в тот момент, когда там проводилась уборка, стал незакрытый зоотехником шибер (бесконтактная заслонка), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу.