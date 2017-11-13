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16:56 (мск), источник: Om1.ru

Двое омичей разобрали газовую заправку на металлолом

Мужчины украли кожух от задвижки газопровода и катили его по улице к пункту приема металлов.

Двух омичей, посреди дня кативших по земле металлический корпус цилиндрической формы, остановили на окраине Советского округа сотрудники Росгвардии. При попытке выяснить, откуда у них столь специфический груз (предположительно, от газгольдера), мужчины заявили, что нашли цилиндр в канаве на пересечении улиц Заозерной и Комбинатской. Находку катили в пункт приема металлов, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.

Однако правоохранителей не убедила такая версия. Более того, выяснилось, что один из мужчин находится в розыске. На место вызвали эксперта — мастера наружных сетей АО «Омскгоргаз», который заявил, что подозрительный предмет — это кожух задвижки газопровода. Его украли с задвижки возле строящейся газовой заправки между улицами Комбинатской и Коммунальной.

Обоих мужчин задержали и передали в руки полиции. По факту кражи ведется проверка.

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