Двое омичей разобрали газовую заправку на металлолом

Двух омичей, посреди дня кативших по земле металлический корпус цилиндрической формы, остановили на окраине Советского округа сотрудники Росгвардии. При попытке выяснить, откуда у них столь специфический груз (предположительно, от газгольдера), мужчины заявили, что нашли цилиндр в канаве на пересечении улиц Заозерной и Комбинатской. Находку катили в пункт приема металлов, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.

Однако правоохранителей не убедила такая версия. Более того, выяснилось, что один из мужчин находится в розыске. На место вызвали эксперта — мастера наружных сетей АО «Омскгоргаз», который заявил, что подозрительный предмет — это кожух задвижки газопровода. Его украли с задвижки возле строящейся газовой заправки между улицами Комбинатской и Коммунальной.