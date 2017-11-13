Глава администрации р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области Сергей Костерин осуждён за превышение должностных полномочий

По установленному факту Дальнеконстантиновским районным судом в отношении гражданина Костерина рассмотрено уголовное дело, по ч.1 ст. 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий», т.е. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

В судебном заседании установлено, что в 2011 году Сергей Костерин являясь главой поселковой администрации р.п. Дальнее Константиново, в нарушение решения Совета администрации р.п. заключил договор на передачу в аренду муниципального имущества на 15 лет по условиям заниженной, фиксированной (неизмененной) стоимости аренды с коммерческой организацией ООО «Восток ДК» и передал данной организации объекты муниципального имущества, составляющего систему коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в р.п. Дальнее Константиново.

В месте с тем, используя корыстную заинтересованность, Костерин изготовил поддельную копию распоряжения правительства Нижегородской области «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого из собственности Дальнеконстантиновского муниципального района в собственность городского поселения — рабочий поселок Дальнее Константиново». Измененное распоряжение содержало перечень муниципального имущества необходимого для организации бесперебойной работы систем водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод поселка.

Приговором Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области Сергей Костерин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание сроком на 2 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.