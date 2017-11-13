Экс-бухгалтер Керченского медколледжа увеличила себе зарплату на 1 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Керченская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

«По версии следствия, обвиняемая на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей выплат в виде доплат к заработной плате и таким образом присвоила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.