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16:43 (мск), источник: РИА Крым

Экс-бухгалтер Керченского медколледжа увеличила себе зарплату на 1 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Бывшего бухгалтера Керченского медицинского колледжа им. Г. К. Петровой уличили в хищении свыше 1 млн рублей в виде дополнительных выплат к зарплате.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Керченская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

«По версии следствия, обвиняемая на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей выплат в виде доплат к заработной плате и таким образом присвоила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ходе досудебного следствия обвиняемая возместила почти половину причиненного ущерба, добавили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

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