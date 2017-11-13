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18:15 (мск), источник: Volga News

В с. Красноармейское сожгли 641 свинью из-за АЧС

В с. Красноармейское сожгли 641 свинью из-за африканской чумы свиней, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области 13 ноября.

Напомним, в конце октября в с. Красноармейское в трех личных подсобных хозяйствах были отмечены случаи падежа свиней. Согласно взятым у погибших животных пробам, причиной стала африканская чума свиней (АЧС).

В итоге на территории села было зафиксировано четыре очага африканской чумы свиней. В связи с этим вышло постановление регионального правительства об установлении карантина по АЧС.

В первую угрожаемую зону попало полностью все село Красноармейское. Во всех хозяйствах было изъято 641 свинья, которые были уничтожены при помощи инъекций. Туши свиней были вывезены на полигон в нескольких километрах от села, в границах бывшего скотомогильника, и сожжены.

На всех выездах из с. Красноармейского были установлены круглосуточные карантинные ветеринарные посты. Специалисты ветеринарных служб совместно с сотрудниками ДПС досматривают автотранспорта, чтобы предотвратить вывоз мяса или живых свиней из карантинной зоны.

Все автомобили проезжают через дезинфекционный барьер для обработки колес специальным дезраствором и хлорной известью. Все подсобные помещения, где содержались больные свиньи были сожжены, а территория продезинфицирована.

Жителям с. Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года. Фермерам, у которых были изъяты свиньи, получат денежную компенсацию.

Во второй угрожаемой карантинная зоне, а это весь Красноармейский район, запрещены реализация свиней и мяса свинины, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением свиней, закупка свиней у населения и их вывоз за пределы угрожаемой зоны.

Карантин действует до 1 декабря 2017 года.

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