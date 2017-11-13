Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Витебский областной суд уголовное дело о крушении частного гидросамолета в Браславском районе, сообщили в ведомстве в понедельник.

Частный трехместный гидросамолет-амфибия «Че-23М» упал под Браславом 27 августа 2016 года. На борту было три человека, 56-летний минчанин погиб, еще двое были госпитализированы.

«Обвиняемым по данному делу проходит пилот, в отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщили в прокуратуре.

Там также отметили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 314 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Мужчине инкриминируется то, что он, являясь пилотом гражданской авиации, перевозя на воздушном судне двух пассажиров с гидроплощадки на озере к туристической стоянке в Браславском районе, нарушил требования Воздушного кодекса Беларуси.

Следствием было установлено, что он утратил контроль над высотой полета при заходе на посадку и по неосторожности совершил столкновение с деревьями.