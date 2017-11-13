Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом
Пилот утратил контроль за высотой полета при заходе на посадку и совершил столкновение с деревьями и земной поверхностью.
Пилот утратил контроль за высотой полета при заходе на посадку и совершил столкновение с деревьями и земной поверхностью.
МИНСК, 13 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Витебский областной суд уголовное дело о крушении частного гидросамолета в Браславском районе, сообщили в ведомстве в понедельник.
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«Обвиняемым по данному делу проходит пилот, в отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщили в прокуратуре.
Там также отметили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 314 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.
Мужчине инкриминируется то, что он, являясь пилотом гражданской авиации, перевозя на воздушном судне двух пассажиров с гидроплощадки на озере к туристической стоянке в Браславском районе, нарушил требования Воздушного кодекса Беларуси.
Следствием было установлено, что он утратил контроль над высотой полета при заходе на посадку и по неосторожности совершил столкновение с деревьями.
«В результате крушения воздушного судна одному из пассажиров причинены тяжкие телесных повреждений, от которых он скончался, а второму пассажиру — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья», — сказали в Генпрокуратуре.